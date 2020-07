Smart Working a Barbados: come ottenere il visto speciale di un anno (Di domenica 12 luglio 2020) Tutti coloro che stanno lavorando in Smart Working hanno la possibilità di poterlo fare in un’isola tropicale per un anno. È l’offerta del primo ministro di Barbados: “Venite a lavorare da noi”. Barbados Welcome Stamp: questo il nome dell’iniziativa promossa a Barbados, una delle isole tropicali più belle e paradisiache al mondo, per invogliare tutti coloro che stanno lavorando in Smart Working a farlo sotto una palma e in riva al mare. Con la pandemia grandissima parte dei lavoratori infatti si sono dovuti “rifugiare” nello Smart Working, che nella maggior parte dei casi è sinonimo ... Leggi su bloglive

