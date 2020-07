Sara Zanier – Tutto su di lei – Età, ex compagno e figli (Di domenica 12 luglio 2020) Sara Zanier ha un passato come ballerina, ma per i telespettatori italiani è conosciuta anche come Nina Valentini di Non dirlo al mio capo. In passato è stata anche letterina per il programma Passaparola, attrice in Incantesimo 10 e CentroVetrine, oltre che in altre fiction di successo. Sara Zanier interpreta inoltre il ruolo di Francesca nel film Alessandra – Un grande amore e niente più. “Un personaggio particolare“, ha detto tempo fa a MagazinePragma, “una donna che pur avendosolo 15 anni, dimostra carattere e fa una scelta coraggiosa, quella di affrontare una gravidanza“. Sara Zanier – Età, ex compagno e figli Sara Zanier nasce a Latina il 27 luglio ... Leggi su giornal

maria_rabaiotti : @BernabeiMatilde gli ultimi attori Caterina Sylos Labini Pamela Saino Simona di bella Emma reale Letizia Arnò Sara… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Zanier Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della quinta puntata in replica stasera TPI Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della quinta puntata in replica stasera

Torna questa sera in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al su ...

Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni/ Cosa accadrà tra Lisa e Enrico?

Non dirlo al mio capo 2 sarà protagonista su Rai 1 probabilmente tra alcune settimane quando terminerà la messa in onda degli episodi della prima stagione. Non c’è ovviamente dubbio se questa si farà ...

Torna questa sera in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al su ...Non dirlo al mio capo 2 sarà protagonista su Rai 1 probabilmente tra alcune settimane quando terminerà la messa in onda degli episodi della prima stagione. Non c’è ovviamente dubbio se questa si farà ...