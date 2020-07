Quintuplicati gli under 18 positivi al Covid (Di domenica 12 luglio 2020) L’età media dei positivi al Covid-19 si sta abbassando, nell’ultimo mese i gli under 18 infetti sono Quintuplicati, passando dal 2% al 9,43% dei nuovi casi. Lo dice a Il Messaggero il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. “L’abbassamento dell’età nei nuovi positivi è evidente.- spiega - Da un lato ci preserva da un incremento di casi gravi, dall’altro deve essere un campanello per invitare tutti a maggiore prudenza”. E ancora: “Ai giovani dobbiamo chiedere maggiore prudenza, perché per loro le conseguenze sono meno gravi”, aggiunge Vaia, “ma se il virus continua a circolare rischia di raggiungere le persone più fragili. Il tasso di mortalità tra i giovani è molto ... Leggi su huffingtonpost

L'allarme dello Spallanzani: "Gli under-18 positivi al coronavirus sono quintuplicati"

Coronavirus, positivi per l'effetto movida: under 18 quintuplicati

