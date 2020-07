"Qui non vogliamo i positivi". Scoppia rivolta anti-migranti (Di domenica 12 luglio 2020) Luca Sablone Scatta l'ira dei residenti di Amantea per l'arrivo di 13 pachistani positivi al Coronavirus: "Forti preoccupazioni, il governo intervenga per evitare che possa accadere il peggio" Una notizia che ha fatto scattare l'ira dei cittadini e che ora rischia di avere delle gravi conseguenze: l'arrivo di 13 immigrati positivi al Coronavirus ha provocato la dura reazione da parte dei residenti di Amantea, cittadina della costa tirrenica in provincia di Cosenza. Si tratta di 13 pachistani risultati positivi al Covid-19 dopo essersi sottoposti al tampone ma, essendo asintomatici, non è stato ritenuto necessario il ricovero in ospedale. Come si può vedere dal video pubblicato dalla pagina Facebook "Una voce dall'Universociale", circa 200 persone sono scese in strada bloccando il traffico lungo la SS18 (alcune ... Leggi su ilgiornale

EnricoLetta : Qui uno dei due principali alleati di #Salvini in Europa, #Wilders, « Non un cent per l’Italia » (l’altro è #Orban… - GassmanGassmann : Voglio ricordare tutti coloro che si sono battuti contro il covid nei mesi passati:medici,infermieri,forze dell’ord… - matteosalvinimi : Con tutti i problemi che gli Italiani stanno affrontando, non è normale che la priorità del governo sia di allungar… - akikoyosanuwu : @tulipire vedi non hanno capito come funziona qui - LaSabri05506139 : @Alessan54335863 @gigi_gno @fattoquotidiano Ma cosa devo spiegare ad uno che mi sta dicendo che sarebbe legittimo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui non "Qui non vogliamo i positivi". Scoppia rivolta anti-migranti il Giornale Scalfarotto presenta a Barletta la sfida contro tutti i populismi

Barletta, 12 luglio 2020. “Ivan Scalfarotto è uno dei sostenitori più leali di Renzi, in Puglia abbiamo bisogno di persone come lui che con orgoglio hanno difeso le sue origini, ma da cittadini del mo ...

Gavdos, l'isola greca più lontana che c'è

Davanti alla costa meridionale di Creta è il «confine sud» d'Europa, davanti a un mare tuchino, per dormire sotto le stelle e sentirsi liberi A Gavdos non c’? nulla oltre alla natura incontaminata e a ...

Barletta, 12 luglio 2020. “Ivan Scalfarotto è uno dei sostenitori più leali di Renzi, in Puglia abbiamo bisogno di persone come lui che con orgoglio hanno difeso le sue origini, ma da cittadini del mo ...Davanti alla costa meridionale di Creta è il «confine sud» d'Europa, davanti a un mare tuchino, per dormire sotto le stelle e sentirsi liberi A Gavdos non c’? nulla oltre alla natura incontaminata e a ...