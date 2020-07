Pineda accusa: “Il 5 maggio fu un biscotto tra Udinese e Juventus” (Di domenica 12 luglio 2020) Il 5 maggio 2002 è una data destinata a rimanere nella memoria collettiva. L'Inter capolista crollò sul campo della Lazio, venendo superata dalla Juventus, vincitrice del match contro l'Udinese, e dalla Roma, trionfale contro il Torino. I bianconeri si aggiudicarono uno degli scudetti più clamorosi e incerti di sempre. Tuttavia, secondo Mauricio Pineda, ex giocatore dei friulani, non tutto era regolare in quel torneo.biscottoSecondo l'ex Udinese, infatti, ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni di "La Nacion": "La Juventus, che è una grande squadra, l'hanno fatta retrocedere a tempo debito. Luciano Moggi, che era l'amministratore delegato, era un dio del calcio. Ma è stato condannato e non ha più ricoperto nessuna carica. Nel 2002 ... Leggi su itasportpress

