PAGELLE Cagliari Lecce: Cragno ferma la corsa dei giallorossi VOTI (Di domenica 12 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Cagliari Lecce Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Cagliari e Lecce, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Cragno FLOP: Joao Pedro VOTI Cagliari (3-4-2-1): Cragno 7; Walukiewicz 6, Klavan 6, Lykogiannis 6; Nandez 6.5, Rog 6.5, Ionita 6 (68′ Birsa 5.5), Mattiello 6 (68′ Faragò 5.5); Nainggolan 6 (30′ Ragatzu 5.5), Joao Pedro 4.5 (84′ Pereiro s.v.); Simeone 4.5.A disposizione: Rafael, Ciocci, Carboni, Ceppitelli, Pisacane, Cigarini, Marigosu, Paloschi. Allenatore: Zenga 5. Lecce (4-3-2-1): Gabriel 6; ... Leggi su calcionews24

