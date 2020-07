Napoli Milan 1-1 LIVE: Donnarumma sbaglia, pareggia Di Lorenzo (Di domenica 12 luglio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Milan si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Milan 1-1 MOVIOLA 34′ GOL Napoli – Punizione battuta forte da Insigne in area di rigore, Donnarumma non trattiene e sul tap-in si avventa Di Lorenzo che insacca a porta vuota. 30′ Ammonito Mario Rui – Il terzino del Napoli entra in scivolata e viene ammonito. 20′ GOL Milan – Rebic crossa in area col sinistro, dal lato opposto ... Leggi su calcionews24

Napoli-Milan : Di Lorenzo in gol - papera di Donnarumma (VIDEO) Errore di Donnarumma e Di Lorenzo trova la rete dell’1-1. Al 34′ minuto Napoli-Milan torna in parità al San Paolo con il tap-in da pochi passi di Di Lorenzo . Da un calcio di punizione piuttosto innocuo, calciato da Insigne, ...

Errore di e Di trova la rete dell’1-1. Al 34′ minuto torna in parità al San Paolo con il tap-in da pochi passi di Di . Da un calcio di punizione piuttosto innocuo, calciato da Insigne, ... LIVE - Napoli-Milan 1-1 (20' Hernandez - 34' Di Lorenzo) : gli azzurri trovano il pari! PREMI F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE 37' - Di Lorenzo imbuca per Fabian, che cerca il solito cross basso: palla deviata in angolo.

PREMI F5 per aggiornare la pagina e seguire il 37' - Di Lorenzo imbuca per Fabian, che cerca il solito cross basso: palla deviata in angolo. Napoli-Milan 0-1 La Diretta vantaggio di Hernandez Il Milan non riesce a portare via i 3 punti dal San Paolo dal girone di andata del campionato 2010/2011, quando finì 1-2 grazie alle reti di Robinho e Ibrahimovic per gli ospiti e di Lavezzi per i ...

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - SkySport : Milan, Maldini: 'Frasi su Rangnick? Le ripeterei' - Napoli_Goleador : ? 34’ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE GIOVANNI DI LORENZOOOOOOOOOOO! Napoli 1??1 Milan… -