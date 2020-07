Milano, buttano un venditore di rose in acqua: caccia ai responsabili (Di domenica 12 luglio 2020) Un venditore di rose di 55 anni è stato buttato nell’acqua in Darsena a Milano, la polizia è alla ricerca dei responsabili A Milano, intorno alle 2 di notte tra sabato e domenica due ragazzi hanno gettato nell’acqua un venditore ambulante di rose dandosi poi alla fuga. È successo nella zona del “porto”, la Darsena … L'articolo Milano, buttano un venditore di rose in acqua: caccia ai responsabili proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

