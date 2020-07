Meteo NAPOLI: BEL TEMPO soleggiato, clima piacevole in settimana (Di domenica 12 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI resterà improntato al bel TEMPO tipicamente estivo. Le temperature resteranno attorno o poco oltre i 30 gradi anche nei primi giorni della settimana, ma ci sarà clima più secco che spazzerà via l'afa. Domenica 12: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 4200 metri. Lunedì 13: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Nord-Est 11 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Martedì 14: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 31°C. Pressione ... Leggi su meteogiornale

Il meteo su Napoli resterà improntato al bel tempo tipicamente estivo. Le temperature resteranno attorno o poco oltre i 30 gradi anche nei primi giorni della settimana, ma ci sarà clima più secco che

