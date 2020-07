Maltempo e grandinate: strage nei campi, perso il lavoro di un anno intero (Di domenica 12 luglio 2020) Edifici scoperchiati, rami spezzati, serre divelte, campi allagati, frutta e verdura rovinate e coltivazioni di cereali abbattute con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole con danni incalcolabili: è quanto emerge dal primo bilancio effettuato da Coldiretti sugli effetti della tempesta d’estate che ha improvvisamente colpito le campagne a macchia di leopardo con vento forte, temporali intensi e grandinate killer con chicchi grossi come noci che hanno interessato il nord Italia. Duramente colpito – sottolinea la Coldiretti – il mais destinato all’alimentazione degli animali della pianura padana, la food valley italiana. La grandine – precisa la Coldiretti – è la più temuta in questa fase stagionale ... Leggi su meteoweb.eu

