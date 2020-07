Lo stalking di Libero a Silvia Romano (si evolve alla birra) (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo aver portato per anni in nome del cristianesimo l’acqua con le orecchie a un divorziato, oggi Libero scopre le regole dell’Islam con Silvia Romano e pubblica nella rubrica delle lettere chiamata Alta Portineria una foto della ragazza con quella che il quotidiano descrive come una birra. Giusto per non lasciare nessuno spazio al dubbio di clickbaiting, nella didascalia dello scatto sul quotidiano si scrive che “sarà sicuramente analcolica”… …mentre su Twitter non si lascia spazio al minimo dubbio. Silvia Romano, le foto esclusive: al tavolino del bar con una birra. E l’Islam? https://t.co/O7vTLnkrIX pic.twitter.com/mpew2OsLYy — Quotidiano Libero (@Libero official) July 12, ... Leggi su nextquotidiano

