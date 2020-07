"Il peggio è alle spalle ma ora inizia la parte insidiosa", dice Gentiloni (Di domenica 12 luglio 2020) AGi - "Il peggio è alle nostre spalle, ma la parte più difficile comincia ora". Così il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un messaggio postato su Facebook, alla vigilia della settimana in cui il consiglio europeo è chiamato a cercare un'intesa sul pacchetto 'Next generation Ue'. "Sì, perché non dobbiamo mai dimenticare cosa è stata la primavera del lockdown in Italia - prosegue l'ex presidente del Consiglio -: le migliaia di morti, spesso nemmeno salutati dai propri famigliari, gli ospedali vicini al collasso, la paura, il silenzio delle città deserte, la solitudine degli anziani. Eppure in quella stagione terribile, e di fronte alle ... Leggi su agi

AGi - "Il peggio è alle nostre spalle, ma la parte più difficile comincia ora". Così il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un messaggio postato su Facebook, alla vigilia della ...

M5S, metamorfosi o adattamento? Dal mandato zero ai manifesti, fino alle alleanze: tutto cambia

PUGLIA – Tutto cambia, per fortuna, non ci sono verità immutabili in politica: tutto diviene, scorre e si evolve. Sembra che Sir Leonard Winston Churchill Spencer, uno dei più importanti uomini di Sta ...

PUGLIA – Tutto cambia, per fortuna, non ci sono verità immutabili in politica: tutto diviene, scorre e si evolve. Sembra che Sir Leonard Winston Churchill Spencer, uno dei più importanti uomini di Sta ...