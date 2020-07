Genoa-Spal, Nicola: “Stiamo ritrovando la nostra identità, Pandev è un leader” (Di domenica 12 luglio 2020) “Siamo consapevoli che ci aspettano le partite per cui abbiamo lavorato in questi mesi. La partita di oggi non era scontata, oggi si è vista la voglia di giocare e di proporre gioco. C’è il rischio di perdere qualcosa, ma stiamo ritrovando la nostra identità“. Lo ha dichiarato il tecnico italiano Davide Nicola, dopo la vittoria del suo Genoa contro la Spal. “Il rigore sbagliato da Iago Falque? Merito del portiere – spiega il tecnico ai microfoni di DAZN – io volevo segnasse su azione così avrebbe dimostrato di essere tornato definitivamente. Ritengo che per lui sia importante essere utile alla causa. A me interessa aver visto una squadra consapevole“. Sugli ingredienti per la salvezza: “Tutto è importante, il fuoco dentro ... Leggi su sportface

Per il Genoa tre punti salvezza : 2-0 ad una Spal sempre più con un piede in Serie B Missione compiuta. Il Genoa non spreca l'occasione d'oro di Marassi e supera 2-0 una Spal rinunciataria e con almeno un piede e mezzo già in Serie B. Per i padroni di casa è il primo successo del post lockdown. Il risultato è ...

Missione compiuta. Il non spreca l'occasione d'oro di Marassi e supera 2-0 una rinunciataria e con almeno un e mezzo già in B. Per i padroni di casa è il primo successo del post lockdown. Il risultato è ... Genoa-Spal 2-0 : Pandev e Schone puniscono Di Biagio GENOVA - Va al Genoa la sfida salvezza del Luigi Ferraris contro una Spal giunta al terzo ko consecutivo. A far sorridere Nicola ci pensano l'ex Lazio ed Inter Goran Pandev , autore di un capolavoro ...

GENOVA - Va al Genoa la sfida salvezza del Luigi Ferraris contro una Spal giunta al terzo ko consecutivo. A far sorridere Nicola ci pensano l'ex Lazio ed Inter Goran , autore di un capolavoro ... Genoa-Spal 2-0 - gol di Pandev e Schöne Il Genoa batte 2-0 a Marassi la Spal nel primo match domenicale della 32ª giornata e centra la prima vittoria dalla ripresa della stagione post lockdown, ottenendo 3 punti chiave per la corsa alla ...

