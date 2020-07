Genoa Spal 1-0 LIVE: Pandev porta avanti i rossoblù INTERVALLO (Di domenica 12 luglio 2020) Allo stadio Ferraris, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Spal si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Spal 1-0 MOVIOLA 21′ Tiro Cionek – Il difensore polacco calcia dalla lunga distanza a seguito di un calcio d’angolo: palla debole che si spegne sul fondo 24′ Gol Pandev – Sombrero di Iago Falque e assist per il macedone che, all’interno dell’area di rigore, si sposta il pallone sul destro e infila Letica con un diagonale imprendibile 37′ Rigore fallito da Iago Falque – Reca stende Cassata e ... Leggi su calcionews24

