Genoa, Nicola sorride: “Stiamo ritrovando la nostra identità. E i risultati…” (Di domenica 12 luglio 2020) Il Genoa si impone sulla Spal per 2-0. Il Grifone si mette provvisoriamente al sicuro in classifica con il quartultimo posto, davanti al Lecce. Il tecnico Davide Nicola analizza il momento dei suoi uomini.LE PAROLE DI NicolaDavide Nicola si sofferma sulla prestazione del Genoa contro la Spal dopo la vittoriosa sfida casalinga ai microfoni di DAZN: "Non mi piace usare termini forti. Non sono produttivi. Le prossime partite sono quelle per cui abbiamo lavorato in questi mesi. Sulla carta, per tutti questa partita era scontata e non lo era. Sia era visto a Udine e contro il Napoli che vogliamo proporre gioco. Per dinamiche rischiamo di perdere qualcosa. Stiamo ritrovando identità e gioco e questo ci permette di ottenere risultati importanti. Iago Falque? E' stato bravo il loro ... Leggi su itasportpress

