Fazio sul distanziamento sugli aerei: “Ho scoperto che non vale” e scatena la polemica (Di domenica 12 luglio 2020) Fabio Fazio torna protagonista della domenica e non per Che tempo che fa. Il conduttore infatti ha scatenato l’ilarità generale per un suo tweet, pubblicato nella mattinata di domenica, in merito alla questione dei viaggi in aereo ai tempo del Covid-19. Fazio si è detto sorpreso per le nuove regole sul trasporto aereo. Fazio commenta i viaggi in aereo “Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei” scrive Fabio Fazio su Twitter aggiungendo: “Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina”. Il tweet si conclude con una stoccata più che chiara che ha ... Leggi su thesocialpost

Loredanataberl1 : RT @ilgiornale: Botta e risposta tra Fabio Fazio e un'assistente di volo, contrariata da un tweet generalizzante del conduttore di Rai3 sul… - ilgiornale : Botta e risposta tra Fabio Fazio e un'assistente di volo, contrariata da un tweet generalizzante del conduttore di… - gizzo97 : RT @grecben: Qui un buon dato sul coinvolgimento e l'attenzione nelle zone centrali del campo. #Diawara e #Veretout hanno un'altissima perc… - grecben : Qui un buon dato sul coinvolgimento e l'attenzione nelle zone centrali del campo. #Diawara e #Veretout hanno un'alt… - Corona95Matteo : Una #Roma efficiente centra il secondo successo consecutivo: al Rigamonti i giallorossi calano il tris col #Brescia… -

Ultime Notizie dalla rete : Fazio sul Fazio fa il maestrino. Ma l'hostess lo mette a tacere ilGiornale.it Fazio sul distanziamento sugli aerei: “Ho scoperto che non vale” e scatena la polemica

Fazio si è detto sorpreso per le nuove regole sul trasporto aereo. Tra chi commenta sull’improbabilità di trovarsi a chiacchierare con i vicini, a chi ricorda a Fazio che la decisione di consentire ...

Brescia-Roma, tre gol senza sforzo: seconda vittoria consecutiva per i giallorossi

Era Cagliari, lo scorso 1° marzo, prima del lock-down, l'ultima volta che la Roma viaggiò soddisfatta tornando da una trasferta, l'ultima partita peraltro in cui ha segnato più di due gol: è tornata a ...

Fazio si è detto sorpreso per le nuove regole sul trasporto aereo. Tra chi commenta sull’improbabilità di trovarsi a chiacchierare con i vicini, a chi ricorda a Fazio che la decisione di consentire ...Era Cagliari, lo scorso 1° marzo, prima del lock-down, l'ultima volta che la Roma viaggiò soddisfatta tornando da una trasferta, l'ultima partita peraltro in cui ha segnato più di due gol: è tornata a ...