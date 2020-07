F1, Hamilton: “Mi mancano i tifosi, dove siete?” (Di domenica 12 luglio 2020) “Devo rimanere fresco! Vivo su questa pista ormai da quasi due settimane. Mi mancano i fan qui. dove siete tutti?”. E’ questo il contenuto del tweet pubblicato da Lewis Hamilton sul proprio account ufficiale a un’ora dalla partenza del GP di Stiria 2020. L’inglese scatterà dalla pole position e sa che la vittoria è fondamentale per riscattare il quarto posto di sette giorni fa: una gara che però, come tutte quelle stagionali, vede l’assenza del pubblico, fattore che pesa al pilota Mercedes. Di seguito il post. Got to stay fresh! Been living at this track for almost two weeks. Miss the fans being here. Where are you all? pic.twitter.com/2D5oi6hdfG — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 12, 2020 Leggi su sportface

sportface2016 : #F1, #Hamilton: 'Mi mancano i tifosi, dove siete?' - JaviMunoz_01 : ?? Mi porra para el GP de Estiria. 1- Hamilton 2- Verstappen 3- Bottas 4- Sainz 5- Albon 6- Ocon 7- Norris 8- Ricci… - creepypaola : Mio padre: ma conosci il musical Hamilton? È appena uscito il f- Me, mentre sto letteralmente ascoltando Hamilton,… - nivesdd : Ho guardato 40 minuti di Hamilton e mi sono bastati. Canzone preferita: quella di Giorgio III - Lordshean : RT @sabbatini: Hamilton: “Giornata complicata, ma sono esaltato! A volte non vedevi dove andavi: mi sono preso un gran spavento al penultim… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton “Mi La propaganda russa ha un nuovo nemico sui social media: Hamilton 68 Francesco Bussoletti