Coronavirus, stop ai voli e discoteche ancora chiuse: i nuovi divieti del governo dal 14 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) Il 14 luglio scadono le misure finora in vigore per contenere il contagio da Coronavirus. Così, in vista del nuovo Dpcm (il decreto del presidente del Consiglio), il governo studia alcuni aggiustamenti. Proroga del divieto di ingresso per chi proviene da 13 Paesi “a rischio” e regole più chiare per evitare gli assembramenti: queste alcune delle modifiche che martedì il ministro della Salute Roberto Speranza illustrerà in Parlamento. Una delibera del Consiglio dei ministri dovrebbe invece essere firmata per far slittare alla fine dell’anno lo stato di emergenza e legittimare “le restrizioni delle libertà personali” previste, così come ha chiesto il capo dello Stato Sergio Mattarella. Quando indossare le mascherine Rimane l’obbligo di indossare la mascherina nei ... Leggi su tpi

Corriere : La stretta su voli e movida: le nuove misure dal 14 luglio - Corriere : La stretta su voli e movida: le nuove misure dal 14 luglio - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza impone il divieto di ingresso in Italia da 13 Paesi “a rischio”: stop ai voli diretti e indir… - zazoomnews : Coronavirus stop ai voli e discoteche ancora chiuse: i nuovi divieti del governo dal 14 luglio - #Coronavirus… - libri_ebook : Nuovi divieti del governo dal 14 luglio: stop ai voli e apertura discoteche posticipata - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stop Nuovi divieti del governo dal 14 luglio: stop ai voli e apertura discoteche posticipata Corriere della Sera Ancora infetti tra i bengalesi: terrore per i controlli flop

"Abbiamo rintracciato un positivo al Covid in una casa di via della Marranella dove vivono in sei persone, ha già i sintomi da quattro o cinque giorni, è una persona molto socievole e sarebbe andato i ...

Ritorna oggi la fiera antiquaria Kermesse con 120 bancarelle

Oggi fuori delle antiche mura della città d’Arnolfo 120 bancarelle esporranno per la seconda fiera antiquaria dopo il lungo stop del Coronavirus. La prima dopo Covid-19, quella del 7 giugno, fu un fug ...

"Abbiamo rintracciato un positivo al Covid in una casa di via della Marranella dove vivono in sei persone, ha già i sintomi da quattro o cinque giorni, è una persona molto socievole e sarebbe andato i ...Oggi fuori delle antiche mura della città d’Arnolfo 120 bancarelle esporranno per la seconda fiera antiquaria dopo il lungo stop del Coronavirus. La prima dopo Covid-19, quella del 7 giugno, fu un fug ...