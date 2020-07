Coronavirus, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa, tranne per lavoro o necessità”. Salgono i casi anche a Barcellona (Di domenica 12 luglio 2020) Il governo della Catalogna ha ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià, a causa di un focolaio incontrollato di Coronavirus. La popolazione dovrà restare a casa tranne che per andare al lavoro o per altri spostamenti necessari. La Catalogna ha registrato 816 contagi in più rispetto a sabato. Negli ospedali della provincia di Lleida ci sono già più di un centinaio di pazienti ricoverati per Covid-19. I nuovi casi nella zona di Barcellona, riporta invece El Pais, si sono moltiplicati per quattro negli ultimi 12 giorni. A neanche tre settimane dall’inizio della cosiddetta ... Leggi su ilfattoquotidiano

