Coronavirus, il nuovo Dpcm di Conte: ecco tutte le misure dal 14 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) Scadono il 14 luglio tutte le misure di sicurezza messe a punto dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus. Ma il virus non si può dire sconfitto. ‘220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità’ – lo dichiara Speranza. Linea di prudenza e gradualità. Ed è per questo che saranno rinnovate le misure con un nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio Conte. Intanto, martedì il ministro della Salute Roberto Speranza sarà in Parlamento per illustrare gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

