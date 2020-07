Coronavirus Asl Roma 6: positiva una donna di rientro dall’Ucraina (Di domenica 12 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore l’Asl Roma 6 (Castelli Romani e litorale che comprende i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno) ha registrato un nuovo caso di Covid-19. Si tratta di una donna di rientro dall’Ucraina. Come riporta Salute Lazio, è stato avviato il contact tracing internazionale. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 20 nuovi casi, 16 vengono dall’estero: positivo anche un bimbo di 1 anno Non cessano i nuovi contagi di Coronavirus provenienti dall’estero. Dei 20 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, infatti, 16 sono di importazione e provengono dal Bangladesh, Ucraina, Montenegro, Messico e Afghanistan. ‘In questa fase sono indispensabili i controlli in entrata e l’isolamento. I casi di importazione si confermano la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

