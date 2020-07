Cesare Battisti dice che il cibo del carcere gli fa male, Salvini: «Taci e digiuna, assassino comunista» (Di domenica 12 luglio 2020) Cesare Battisti si trova nel carcere di Massama e sta scontando due ergastoli per omicidi e rapine risalenti agli anni della militanza tra i Proletari Armati per il Comunismo. Per via del particolare regime di detenzione nel carcere di massima sicurezza di Oristano l’uomo non può – come altri detenuti – acquistare e cucinare cibo in cella. Battisti ha cominciato una vera e propria protesta, sottolineando che il cibo del carcere gli fa male per i «troppi fritti e grassi» considerato anche che ha «l’epatite e una prostatite». Indignati Fratelli d’Italia e Lega, che parlano attraverso la voce dei capi di partito Meloni e Salvini. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

