Stazione Termini, bilancio dell’operazione di Polizia “Alto Impatto” (Di sabato 11 luglio 2020) Sono 676 le persone identificate alla Stazione Termini, 68 i bagagli controllati, 1 persona indagata in stato di libertà, 7 le misure di allontanamento dallo scalo ferroviario in osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nelle città e 1 minore rintracciato e riaffidato. Questo è il bilancio dell’attività posta in essere dal Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dell’Operazione “Alto Impatto” svolta nella giornata di ieri, incentrata sul rafforzamento delle attività di controllo straordinario del “territorio ferroviario” di Roma Termini. I controlli, effettuati con l’impiego di 68 operatori della Polizia Ferroviaria, con l’uso di metal detector e di smartphone, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - CorriereCitta : Stazione Termini, bilancio dell'operazione di Polizia 'Alto Impatto' - whoiscufter : 'La Stazione Termini. Sto andando a pranzo al ristorante Valiani con un amico... Sicuramente ordinerò i famosi carc… -