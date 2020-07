Sfonda il parapetto, precipita dal ponte con l'auto e muore a 29 anni (Di sabato 11 luglio 2020) CIBIANA - La strada verso casa fatta chissà quante volte e poi all'improvviso la perdita di controllo della sua Golf e il volo dal ponte di Cibiana per 35 metri. Non ha avuto scampo il 29enne di ... Leggi su leggo

CIBIANA DI CADORE. Tragedia nel bellunese nella serata di ieri, venerdì 10 luglio, un'auto è precipitata da un ponte. Un volo di circa 35 metri che non ha lasciato scampo al conducente. L'allerta è sc ...CIBIANA - La strada verso casa fatta chissà quante volte e poi all'improvviso la perdita di controllo della sua Golf e il volo dal ponte di Cibiana per 35 metri. Non ha avuto scampo il 29enne di Cibia ...