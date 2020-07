Meghan Markle e Harry, la gaffe in pubblico fa infuriare la Regina (Di sabato 11 luglio 2020) La gaffe in pubblico di Harry e Meghan Markle fa infuriare la Regina, rendendo ancora più tesi i rapporti dei duchi di Sussex con la famiglia reale. La coppia manca ormai da settimane dall’Inghilterra e non è ancora chiaro quando tornerà. Con Kate Middleton e William il legame si è deteriorato sempre di più e sembra che anche con la Sovrana la situazione sia peggiorata drasticamente. A innervosire The Queen sarebbe stato un video girato da Harry e Meghan nella loro casa di Los Angeles in cui affrontano un tema piuttosto delicato per la Corona con intento anticolonialista. Nella clip il secondogenito di Lady Diana, appoggiato dalla moglie, afferma che è ormai arrivato il momento per tutto ... Leggi su dilei

Meghan Markle beffata - il titolo che imbarazza il Palazzo La questione del titolo nobiliare di Harry e Meghan Markle , da sempre delicata, è diventata materia di imbarazzo nel momento in cui Sua Altezza, la Duchessa è diventata Dottoressa, la Duchessa. Un “errore amministrativo” ...

La questione del nobiliare di Harry e , da sempre delicata, è diventata materia di imbarazzo nel momento in cui Sua Altezza, la Duchessa è diventata Dottoressa, la Duchessa. Un “errore amministrativo” ... Harry il principe intrappolato tutta colpa di Meghan Markle Aumentano le tensioni nella casa reale, il principe Harry è stato intrappolato dalla moglie Meghan Markle Continuano le tensioni nella casa reale e aumentano dopo che Meghan Markle e il principe Harry hanno parlato del Commonwealth. La coppia ...

Aumentano le tensioni nella casa reale, il è stato dalla moglie Continuano le tensioni nella casa reale e aumentano dopo che e il hanno parlato del Commonwealth. La coppia ... Fotografo reale contro Meghan Markle : “Ha fatto impazzire Harry” Il Fotografo reale Arthur Edwards ha detto che il soggiorno nel Regno Unito non era nei piani di Meghan Markle, nonostante abbia speso milioni di soldi dei contribuenti per ristrutturare Frogmore Cottage. Meghan Markle voleva uscire dal Regno Unito ...

Ma Meghan Markle, Regina lo è già. Nostra Regina delle beach waves. Di quelle onde che simulano i movimenti del mare. E sono perfette per i capelli estate 2020. Le stesse onde che, durante la stagione ...

Meghan Markle e il processo contro la stampa inglese: sta cercando di proteggere le cinque amiche

Sarebbero state cinque amiche di Meghan Markle a rivelare ai media l’esistenza della lettera inviata dalla duchessa al padre Thomas, pochi mesi dopo le sue nozze con Harry. E come tali dovranno quindi ...

