L'orsa a spasso coi cuccioli (e JJ4 salvata dal Tar) (Di sabato 11 luglio 2020) Oscar Grazioli Il giorno dei plantigradi: una famiglia fotografata in strada e l'abbattimento fermato Ci sono orsi felici orsi fuggitivi e orsi tristi. Verrebbe da dire, paese che vai orso che trovi se non fosse che il paese è il medesimo. Il nostro. In Abruzzo, uno zoologo che ha dedicato la sua vita agli orsi ha fotografato una mamma orsa che attraversava la strada con quatto cuccioli sotto gli occhi per nulla impauriti anzi estasiati, di un gruppo di persone. Mamma orsa, incurante degli spettatori si è messa a mangiare ciliegie poi ha fatto una capatina sul laghetto di sotto per rinfrescarsi, si è mangiata un'altra razione di ciliegie ed è tornata nel bosco con il suo numeroso seguito (di solito gli orsi partoriscono uno o due soggetti). Nessuno le ha dato fastidio, nessuno si è avvicinato, ... Leggi su ilgiornale

Parco Abruzzo - orsa a spasso con 4 cuccioli Gli animali avvistati e fotografati da due guardaparco L'Aquila - Un evento eccezionale e non solo per l'orso marsicano, visto che nel resto d'Europa eventi simili sono piuttosto rari: due guardaParco hanno immortalato due giorni fa un'orsa con quattro cuccioli nel territorio del Parco nazionale ...

ch_soccini : Lezione di convivenza: orsa coi 4 cuccioli a spasso per le vie di Villalago - MOUNTLIVEcom : Lezione di convivenza: orsa coi 4 cuccioli a spasso per le vie di Villalago -

Ultime Notizie dalla rete : orsa spasso L'orsa a spasso coi cuccioli (e JJ4 salvata dal Tar) ilGiornale.it Un orso curioso a spasso per la Valtellina

Sondrio, 5 luglio 2020 - Una presenza gradita per molti, una preoccupazione in più per altri. L’orso torna a scorrazzare in Valtellina tra avvistamenti veri e molti altri solo presunti. In questi mesi ...

Sondrio, 5 luglio 2020 - Una presenza gradita per molti, una preoccupazione in più per altri. L’orso torna a scorrazzare in Valtellina tra avvistamenti veri e molti altri solo presunti. In questi mesi ...