Lecce: Paura tra i Bagnanti, Fanno un Tuffo e si Ritrovano tra Ossa Umane (Di sabato 11 luglio 2020) Sono due i macabri ritrovamenti nell’ultima settimana a Melendugno nel salentino, ora è mistero. Una nuova ondata di mistero si abbatte nel Salento, nell’ultima settimana si sono registrati ben due tipi di ritrovamenti di oggetti biologici nella costa. Il primo caso è stato osservato giovedì, quando dei residenti della zona stavano camminando nella zona e hanno trovato una retina contenente delle spoglie riconducibili ad un piede umano. Come se non bastasse il secondo è avvenuto a Roca venerdì scorso, una marina di Melendugno, dove alcuni passanti hanno notato delle Ossa Umane lungo gli scogli che costeggiano la zona del porto frequentata anche da Bagnanti. In tutti e due i casi è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine che hanno iniziato ad ... Leggi su youreduaction

s1mon9901 : @giampdisan Vabbe Giamp ci sono tifosi che si prendono paura anche del Lecce, sono senza personalità... purtroppo n… - PugliaStream : Dopo il piede, trovato anche un femore in mare: paura tra i bagnanti, s'indaga - fierorossonero : @Augusto76465897 @Pirichello Davvero avevi paura di retrocedere con squadre come Lecce, Spal ecc? Dai su. Sono d'ac… - PugliaStream : Lupo aggredisce una turista, paura agli Alimini - emmapetruz : @AlfredoPedulla Purtroppo questa ripartenza sta dimostrando che l’assenza di pubblico sta facendo si che il VAR e g… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Paura Lecce, rissa fra i tavoli all'aperto: paura nel cuore della movida La Gazzetta del Mezzogiorno Scontri diretti in trasferta, la Sampdoria fa la voce grossa: a Udine senza paura

Le ultime settimane sono state più che positive per la Sampdoria nella corsa salvezza. Eccezion fatta per la sconfitta di Bergamo la zona caldissima della classifica si è leggermente allontanata, ma a ...

Sfonda il guardrail e vola giù dal cavalcavia con l’auto: paura per una 20enne

TRICASE (Lecce) – L’auto sfonda il guardrail e vola giù dal cavalcavia, terminando capovolta tra la vegetazione incolta. E’ stato forse proprio il groviglio di erba, canne e cespugli incolti ad attuti ...

Le ultime settimane sono state più che positive per la Sampdoria nella corsa salvezza. Eccezion fatta per la sconfitta di Bergamo la zona caldissima della classifica si è leggermente allontanata, ma a ...TRICASE (Lecce) – L’auto sfonda il guardrail e vola giù dal cavalcavia, terminando capovolta tra la vegetazione incolta. E’ stato forse proprio il groviglio di erba, canne e cespugli incolti ad attuti ...