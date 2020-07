Lazio-Sassuolo, il gol di Raspadori questa volta è buono: 1-1 all’Olimpico (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Il Sassuolo segna il gol del pareggio contro la Lazio, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Giacomo Raspadori segna e il gol viene convalidato, a differenza del primo su cui persistono ancora molti dubbi. Il giovanissimo attaccante neroverde ha messo alle spalle di Strakosha dopo essere stato servito da Capito: è 1-1 all’Olimpico quando mancano circa 40 minuti. Leggi su sportface

Lazio Sassuolo 1-1 LIVE : pari di Raspadori - stavolta è buono Allo Stadio Olimpico, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Sassuolo : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ...

Allo Stadio Olimpico, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra e : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio “Olimpico”, e si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ... Il gol annullato al Sassuolo scatena gli juventini contro Lotito e la Lazio (Video) Il nuovo calcio non smette di far discutere. Oggi è il caso di Lazio - Sassuolo . Sullo 0-0 agli uomini di De Zerbi è stato annullato una rete per ragioni effettivamente esoteriche. L’arbitro vede un tocco del calciatore del ...

Il nuovo calcio non smette di far discutere. Oggi è il caso di - . Sullo 0-0 agli uomini di De Zerbi è stato una rete per ragioni effettivamente esoteriche. L’arbitro vede un tocco del calciatore del ... Live Lazio-Sassuolo 1-1 Pareggio di Raspadori Dalla ripresa del torneo dopo lo stop forzato causa pandemia, 2 vittorie e ben 3 sconfitte per la Lazio, che da -1 rispetto alla capolista Juventus è piombata a -7 in classifica, e ora si deve...

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Sassuolo 1-1, rete di Raspadori G. (SAS) - s_tamburini : E niente, l'incapacità arbitrale in Lazio-Sassuolo tocca vette stellari. - gizzo97 : RT @PaoloSebastio: Annullare questo gol al Sassuolo non ha altra spiegazione se non quella di voler dare una mano alla Lazio. VERGOGNA #Laz… - BI_1897 : RT @PaoloSebastio: Annullare questo gol al Sassuolo non ha altra spiegazione se non quella di voler dare una mano alla Lazio. VERGOGNA #Laz… -