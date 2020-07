Lazio-Sassuolo, Caputo: “Dopo questa vittoria giusto sognare l’Europa” (Di sabato 11 luglio 2020) “Dopo questa vittoria è giusto sognare l’Europa League. Non ci dobbiamo dannare per questo obiettivo ma pensiamo a giocare senza pressioni e con la testa libera”. Così l’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, dopo il successo in rimonta contro la Lazio che lancia gli emiliani a tre punti dal settimo posto del Milan, valido per la qualificazione in Europa League. “Il risultato di oggi è straordinario. Ce la siamo giocata a viso aperto contro una grande squadra – ha detto la punta a Sky Sport – abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali. Ora ci godiamo il sogno Europa e vedremo più avanti”, ha concluso Caputo. Leggi su sportface

