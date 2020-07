L’agente di Tonali: “Diventerà un campione. Inter alla pari con la Juventus” (Di sabato 11 luglio 2020) “Tonali ha tutto: è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto alla sua età. Fattori che certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un campione“. Queste le dichiarazioni di Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, sul futuro del centrocampista del Brescia, destinato alla cessione in estate. Tra le squadre accostate al classe 2000 c’è anche l’Inter: “I nerazzurri, conoscendo Marotta, sono destinati a colmare il gap con la Juve e, anzi, credo l’abbiano già colmato. Non vedo un’Inter tecnicamente indietro rispetto al club di Agnelli, in questo senso Marotta e Ausilio sono stati bravi nel lavoro operato in estate e poi in ... Leggi su sportface

zazoomnews : L’agente di Tonali: “Diventerà un campione. Inter alla pari con la Juventus” - #L’agente #Tonali: #“Diventerà - sburrodue : @RiccardoDanna1 @Inter @DocStrowman sei l’agente di Tonali? - junews24com : Agente Tonali: «Sandro unico. L'Inter ha già colmato il gap con la Juve» - - sportli26181512 : Ag. Tonali: 'Giocatore unico, ha tutto per diventare un campione. L'Inter ha già colmato il gap con la Juve': Beppe… - SalvajeMConduct : RT @FcInterNewsit: L'agente di Tonali: 'Sandro è nato grande. Inter a livello Juve: stavolta i bianconeri non riusciranno a smontare il com… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agente Tonali Inter, Lautaro non si muove per meno di 111 milioni. Ma se il Barça aprisse su Arthur... La Gazzetta dello Sport