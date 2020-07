L’agente di Jorginho: “Nessun contatto con la Juve” (Di sabato 11 luglio 2020) Joao Santos, l’agente di Jorginho, è intervenuto in diretta a radio Kiss Kiss Napoli “Il Chelsea deve rimontare 3 gol al Bayern e sarà difficile. Però tutto è possibile, aspetto e spero in un Napoli-Chelsea. Il Napoli, con Gattuso, sta facendo bene. Ha vinto una coppa ma è un peccato che sia lontano dalla qualificazione in Champions League”. Su Jorginho? “Ha fatto bene in Champions e vive un momento particolare. Quando il mister ha bisogno, lui è pronto per giocare”. Sulle voci che vorrebbero Jorginho Juve? “Non mi hanno mai chiamato, il mercato inizia il 1 settembre, non conosco le strategie bianconere per il prossimo mercato”. L'articolo L’agente di Jorginho: “Nessun contatto con la Juve” ... Leggi su ilnapolista

