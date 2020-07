In un macello mantovano altri dieci operai contagiati (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - In un macello del mantovano sono stati scoperti dieci lavoratori positivi al Covid-19. Lo ha reso noto l'Ats Valpadana che ha sottoposto a tampone naso-faringeo 360 lavoratori. Otto dei contagiati sono residenti nel mantovano. Leggi su agi

frances93624738 : RT @CrisciGloria: Virus, altri 10 positivi in un macello del Mantovano - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Virus, altri 10 positivi in un macello del Mantovano - leggoit : #Virus, altri 10 positivi in un macello del Mantovano - cotrozzi_lisa : RT @CrisciGloria: Virus, altri 10 positivi in un macello del Mantovano - CrisciGloria : Virus, altri 10 positivi in un macello del Mantovano -

Ultime Notizie dalla rete : macello mantovano Virus, altri 10 positivi in un macello del Mantovano Il Messaggero In un macello mantovano altri dieci operai contagiati

AGI - In un macello del mantovano sono stati scoperti dieci lavoratori positivi al Covid-19. Lo ha reso noto l'Ats Valpadana che ha sottoposto a tampone naso-faringeo 360 lavoratori. Otto dei contagia ...

Focolai: casi tra corrieri, macelli e stranieri. La situazione

Continua l’emergenza nel Lazio per focolai collegati ai casi di importazione, soprattutto dal Bangladesh, mentre preoccupano la situazione dei contagi tra i corrieri Tnt e Bartolini in Emilia-Romagna ...

AGI - In un macello del mantovano sono stati scoperti dieci lavoratori positivi al Covid-19. Lo ha reso noto l'Ats Valpadana che ha sottoposto a tampone naso-faringeo 360 lavoratori. Otto dei contagia ...Continua l’emergenza nel Lazio per focolai collegati ai casi di importazione, soprattutto dal Bangladesh, mentre preoccupano la situazione dei contagi tra i corrieri Tnt e Bartolini in Emilia-Romagna ...