Il presunto concerto abusivo di Niko Pandetta a Napoli (Di sabato 11 luglio 2020) Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli ha pubblicato su Facebook un video che ritrae il cantante neomelodico Niko Pandetta in un presunto concerto “abusivo” e senza autorizzazione. Il Mattino spiega oggi che a lanciare l’ “evento” era stato lo stesso Pandetta sui social: «Tra poco saremo a Bagnoli in concerto». E in tanti – come documentano i video diffusi da Borrelli – si sono accalcati in strada nel quartiere della periferia occidentale per applaudire il loro divo. «Musica neomelodica a tutto volume, schiamazzi e affollamento di persone, l’altra notte – scrive il consigliere regionale dei Verdi su Facebook – e alla fine è intervenuta la polizia. Non è la prima ... Leggi su nextquotidiano

