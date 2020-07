Hamilton in pole in Austria. Ferrari umiliate (Di sabato 11 luglio 2020) Lewis Hamilton si conferma il mago della pioggia e si prende la pole position nel Gran Premio d'Austria/Stiria col tempo 1'19273 ottenuto su una pista bagnata. Dietro di lui, a ben 1216, Max Verstappen, un altro che ama molto le piste bagnate. Al terzo posto Sainz con la McLaren a 1398. Seguono Bottas, Ocon, Norris, Albon, Gasly e Ricciardo. Chiude il gruppo Sebastian Vettel con Ferrari con un distacco abissale: decimo a 2378 da Hamilton. Ferrari umiliata nuovamente, come sabato scorso, con Charles Leclerc che addirittura è rimasto fuori dalla Q3 e domani partirà appena dietro al suo compagno di squadra all'11esimo posto. Domani alle 15.10 Lewis Hamilton partirà dalla pole position. L'inglese è il ... Leggi su agi

Corriere : Gp Stiria, la pole position a Hamilton su Verstappen e Sainz. Leclerc fuori in Q2, male... - ilPostSport : Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio della Stiria di Formula 1; Ferrari ancora in difficoltà… - giselle_zm : BOTTAS se lleva la primera pole del 2020!!! Hamilton 2, Maxito 3, Norris 4, Albon 5, CHECO 6, Leclerc 7, Sainz 8, S… - Andyphone : RT @Agenzia_Italia: #lewishamilton in pole in Austria, #Ferrari umiliate. - Agenzia_Italia : #lewishamilton in pole in Austria, #Ferrari umiliate. -