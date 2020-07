Giappone, la follia di una madre causa la morte di una bimba di tre anni (Di sabato 11 luglio 2020) Quanto accaduto in Giappone rasenta la follia più totale: una mamma ha lasciato sua figlia, una bimba di tre anni, da sola a casa per otto giorni: la piccola è stata trovata morta. Giappone: Saki Kakehashi, 24 anni, ha lasciato sua figlia a casa per ben otto giorni. La motivazione? Doveva andare a trovare il … L'articolo Giappone, la follia di una madre causa la morte di una bimba di tre anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

