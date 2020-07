Formula 3, GP Stiria 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti gara-1 (Di sabato 11 luglio 2020) L’ordine di arrivo e la classifica piloti in seguito alla gara-1 del Gran Premio di Stiria, primo appuntamento del secondo weekend del Mondiale 2020 della Formula 3. Cambia il nome ma non la pista: si corre a Spielberg, ma le condizioni atmosferiche non hanno aiutato. La gara è iniziata regolarmente nonostante la pioggia battente, ma dopo una serie di incidenti e vista la pericolosità del tracciato scivoloso, la sessione è stata prima sospesa con bandiere rosse e poi è definitivamente terminata anzitempo. Corsi 14 dei 24 giri previsti, dunque i punti ai piazzati verranno decurtati del 50%. A vincere la gara è stato dunque Vesti, che ha preceduto Zendeli e Beckmann a completare il ... Leggi su sportface

