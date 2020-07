Epilessia, guida per viaggi sicuri (Di sabato 11 luglio 2020) In Italia si contano circa 500 mila casi di Epilessia, con 36 mila nuove diagnosi ogni anno. Dagli esperti un vademecum per viaggiare in sicurezza e in tranquillità. Nel mondo soffrono di Epilessia 65 milioni di persone, di cui circa 500 mila solo in Italia, dove ogni anno si diagnosticano 36 mila nuovi casi: 20-25 mila con crisi isolate e 12-18 mila con crisi sintomatiche acute. Di questi, sono 90 milaArticolo completo: Epilessia, guida per viaggi sicuri dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Elon Musk anticipa che le sue aziende stanno per porre due importanti pietre miliari: l'una per quanto riguarda le vetture a guida autonoma, l'altro in tema di interfacce uomo-macchina. Elon Musk ha d ...

Nanoparticelle d'oro salva-neuroni aprono a nuove terapie

Nanoparticelle d'oro riescono a salvare i neuroni dalla morte e aprono nuove prospettive sia per le malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer e la corea di Huntington, sia per quelle neurologiche, ...

