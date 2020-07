Elisa di Rivombrosa in sposa ad un altro per amore di Fabrizio? Anticipazioni 11 e 18 luglio (Di sabato 11 luglio 2020) Elisa di Rivombrosa si prepara a tenerci compagnia al sabato anche per il resto di luglio mettendo a rischio la relazione di Fabrizio con la donna di compagnia della madre e tutto per salvare le apparenze. A consigliare il Conte sarà l'amico Giulio convinto che lui abbia perso la testa per Elisa ma dovrà agire senza sbagliare e senza creare scalpore a corte. Cosa farà il protagonista interpretato da Alessandro Preziosi?L'appuntamento con il nuovo episodio di Elisa di Rivombrosa è fissato per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.10, quando Fabrizio scoprirà che dovrà prendere in mano le redini della fortuna di famiglia come unico erede dei beni della madre. Elisa decide di lasciare ... Leggi su optimagazine

Culturamente1 : Elisa di Rivombrosa torna in tv. Ma è un buon modello femminile? - somemightsav : no raga sto guardando elisa di rivombrosa come una settantenne qualunque, what a time to be alive - idkwhotrust : @jamming90s Mi viene in mente solo Elisa di Rivombrosa lmao - horanssmyle : Sto facendo il rewatch di Elisa di Rivombrosa e non mi pento di niente è tutto bellissimo e iconico ancora non ci c… - prosciuttoking0 : Oggi su Canale 5, alle ore 14.05 trasmettono le repliche della fiction Elisa Di Rivombrosa. Chi di voi lo guarderà?… -