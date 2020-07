È morto il gestore del Bar Mario di Ligabue, il cantautore lo ricorda con un video d’epoca (Di sabato 11 luglio 2020) A 80 anni è morto il gestore del Bar Mario di Ligabue, il locale in cui il rocker di Correggio ha spesso ambientato la sua poesia rock arrivando addirittura a dedicargli un brano. Ligabue lo saluta così: "Ciao Marietto. Grazie, ora riposati". Mario Zanni, questo il nome dello storico gestore, si è spento a seguito di diversi problemi di salute e i funerali avranno luogo oggi, sabato 11 luglio. Bar Mario è anche il titolo di un brano inciso nel 1988 da Ligabue con gli Orazero come lato B del singolo Anime In Plexiglass. Il brano venne poi inciso nuovamente per il disco Lambrusco Coltelli Rose & Popcorn (1991). Il Bar Mario è stato citato anche in altri brani del rocker ... Leggi su optimagazine

Lutto per . È a 80 anni Zanni, il barista di San Martino in Rio, Reggio Emilia,, reso celebre da Luciano . 'Ci vediamo da , prima o poi', il verso di che ...

