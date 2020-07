Coronavirus, un solo caso in Sicilia e nel resto d'Italia calano morti e curva epidemica (Di sabato 11 luglio 2020) Un solo nuovo caso di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore ma nessun decesso . Questo è quanto riporta il bollettino regionale in merito all'emergenza Covid-19 sull'isola. Sul territorio restano... Leggi su feedpress.me

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - aspettaaspetta : RT @BeatoBartoloL: Guarda un po'. Dicevano che la Lombardia era l'epicentro. Poi, leggendo i numeri, hanno scoperto quello, che ignoranti c… - francopistis : RT @Teresat14547770: Ora sono quattro i clandestini affetti dal coronavirus nel centro d'accoglienza di Monastir in Sardegna. Il governo qu… - MaurizioFuochi : RT @BeatoBartoloL: Guarda un po'. Dicevano che la Lombardia era l'epicentro. Poi, leggendo i numeri, hanno scoperto quello, che ignoranti c… - corriereag : Coronavirus in Sicilia, c'è un solo nuovo tampone positivo. Altri guariti - Corriere Agrigentino Condividi Corrier… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus solo Coronavirus, un solo caso in Sicilia e nel resto d'Italia calano morti e curva epidemica Gazzetta del Sud Barzanò: in consiglio variazioni urgenti al bilancio di previsione per il Coronavirus

Per il rifornimento di mascherine a favore delle famiglie c'è stato un prelievo di 4mila euro, che è stato girato alla Fondazione della Provincia di Lecco per una fornitura di 5mila mascherine, che ha ...

Svolta in Europa, c’è il passaporto Covid: sarà utilizzato da chi viaggia

Il passaporto Covid è realtà. Il primo paese europeo ad adottarlo è la Danimarca, che ha garantito la possibilità di poterlo scaricare online in versione danese, inglese e francese. Chi può richiedere ...

Per il rifornimento di mascherine a favore delle famiglie c'è stato un prelievo di 4mila euro, che è stato girato alla Fondazione della Provincia di Lecco per una fornitura di 5mila mascherine, che ha ...Il passaporto Covid è realtà. Il primo paese europeo ad adottarlo è la Danimarca, che ha garantito la possibilità di poterlo scaricare online in versione danese, inglese e francese. Chi può richiedere ...