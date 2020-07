Brescia, Lopez ci crede: “Non è l’ultima spiaggia. Salvezza possibile” (Di sabato 11 luglio 2020) Il Brescia esce sconfitto per 3-0 contro la Roma. Una sconfitta che avvicina le Rondinelle alla zona retrocessione. Tocca al tecnico Diego Lopez commentare questo momento difficile.caption id="attachment 925951" align="alignnone" width="1024" Lopez (Getty Images)/captionLE PAROLE DI LopezIl tecnico Diego Lopez analizza la prestazione della sua squadra uscita sconfitta nel confronto con la Roma nel corso della conferenza stampa: "La squadra non è entrata in campo per lottare? A me è sembrato il contrario, ha fatto quello che le era stato chiesto. Le prime due palle gol sono state del Brescia. Mi sembra esagerato dire che è stata una squadra demotivata. Con l'Atalanta sarà un derby, bisogna dare il massimo e cercare di fare bene. Non si possono avere ... Leggi su itasportpress

