Un parcheggio inguaia la sindaca di Erice, meta di scienziati e intrighi (Di venerdì 10 luglio 2020) AGI - Un parcheggio rischia di costare la carica al sindaco di Erice, Daniela Toscano Pecorella, sospesa dal prefetto dopo che gli era stato notificato il divieto di dimora nei Comune di Erice e Trapani per calunnia e abuso d'ufficio, quest'ultimo reato commesso in concorso con il fratello Massimo, consigliere comunale di Trapani, destinatario della stessa misura cautelare. Al marito del sindaco, Francesco Paolo Rallo, è stata invece notificata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Secondo l'accusa il primo cittadino, in concorso con il fratello e nell'interesse economico di quest'ultimo, abusando della sua funzione, ha esercitato pressioni sugli uffici comunali allo scopo di fare rilasciare le autorizzazioni per l'apertura di un parcheggio, sul ... Leggi su agi

Erice, quando Toscano diceva: "Ma vi pare che ho tempo per occuparmi di parcheggi?"

La vicenda dei parcheggi di San Giuliano, che su Tp24 raccontiamo ormai da quasi due anni, ha portato oggi all'emissione di tre ordinanze restrittive, nei confronti della Sindaca di Erice, Daniela ...

