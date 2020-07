Ufficiale – F1, per la prima volta si correrà al Mugello (Di venerdì 10 luglio 2020) La F1 ha comunicato una novità assoluta in vista del prossimo settembre. Per la prima volta la classe regina dei motori correrà al Mugello. L'annuncio è arrivato dal sito Ufficiale e dai profili social della Formula Uno.Il prossimo 13 settembre, Hamilton e gli altri piloti saranno impegnati per la prima volta nel circuito italiano del Mugello. Due weekend più tardi ci sarà il Gp di Russia a Sochi, il 27 settembre.F1 al Mugello per la prima volta"Per la prima volta nella sua storia l’Autodromo del Mugello ospiterà una gara valida per il FIA Formula 1 World Championship In un calendario della stagione rivoluzionato in ... Leggi su itasportpress

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - stanzaselvaggia : Vedo che la pagina ufficiale Lega Salvini premier, non paga di averlo fatto una volta, pubblica per la seconda volt… - strillsport : RT @Strill_it: Reggina, ufficiale: nuovo sponsor tecnico per gli amaranto - ercus61 : RT @ManfrediPotenti: Questa sera, alle ore 18:00, vi aspetto sulla Pagina Facebook ufficiale di Lega Toscana - Salvini Premier per prendere… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale per Le società fanno quadrato, pronto un documento ufficiale per la Figc Youtvrs Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

Serie A: Udinese, 3 punti chiave per la salvezza, Spal sconfitta 3-0

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...