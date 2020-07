Tomb Raider tornerà su PS5 e Xbox Series X? Square Enix registra il marchio Tomb Raider Ultimate Experience (Di venerdì 10 luglio 2020) Ormai è passato un bel po' di tempo dall'ultimo Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. La trilogia reboot ha concluso il suo arco principale con il gioco e nessuno sa con certezza cosa riserva il futuro della serie. Tuttavia, ora potremmo aver ricevuto un suggerimento, anche se non possiamo sapere con certezza a cosa sta pensando Square Enix.La società ha depositato un nuovo marchio per qualcosa chiamato Tomb Raider Ultimate Experience, con l'abbreviazione di T.R.U.E.. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Tomb Raider Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tomb Raider