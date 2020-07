Salvatore Esposito ricoverato: "Tornerò più forte di prima" (Di venerdì 10 luglio 2020) Famoso come Genny Savastano in Gomorra, l'attore 34enne si è sottoposto a intervento per pulizia del tendine rotuleo Leggi su today

CasilinaNews : Brutto infortunio per #SalvatoreEsposito - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Salvatore Esposito ricoverato in ospedale: «Nulla di grave». La foto su Twitter, ecco cos'è successo #Gomorra - leggoit : Salvatore Esposito ricoverato in ospedale: «Nulla di grave». La foto su Twitter, ecco cos'è successo #Gomorra - xtoofastforlove : Il commento di Marco D'amore sotto l'ultima foto di Salvatore Esposito mi ha ucciso - fquattrone12 : RT @AttilioMalena: Il #Monza fa sul serio per Salvatore #Esposito, fratello di #Sebastiano, centrocampista attualmente al #Chievo ma di pro… -