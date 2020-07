Robert De Niro al verde: le cause del suo tracollo (Di venerdì 10 luglio 2020) Robert De Niro è al verde: il suo tracollo finanziario ha una causa ben specifica. Le spiegazioni all’ex moglie che ha visto dimezzarsi l’assegno di mantenimento Robert De Niro, il celebre attore statunitense di origini italiane, protagonista di veri e propri capolavori del cinema, è al verde. Sta vivendo un periodo di profonda crisi economica ed è stato lui stesso a dichiararlo all’ex moglie Grace Hightower in un’udienza in tribunale tenutasi via Skype, come impongono i protocolli per il Covid-19. E proprio il coronavirus sarebbe la causa del suo tracollo. Come ha dichiarato l’avvocato dell’attore, Caroline Krauss, i suoi ristoranti, chiusi per la pandemia, hanno registrato ... Leggi su bloglive

