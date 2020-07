Rigoletto live, Opera Roma torna in scena al Circo Massimo (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - Roma, 10 LUG - Un Rigoletto on the road, raccontato come una storia noir di crimini e passioni, come un film dove i linguaggi del teatro e del cinema si fondono, con soluzioni studiate per ... Leggi su corrieredellosport

Damiano Michieletto: «Il mio Rigoletto, un’opera noir tra i clan degli anni 80»

Il regista veneziano dirige l’opera kolossal che debutta giovedì 16 luglio al Circo Massimo di Roma. Allestimento cinematografico su un palco da 1500 metri quadrati In questi mesi si è detto che le re ...

