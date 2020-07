Red Bull dice no a Vettel in favore dei piloti già nel team (Di venerdì 10 luglio 2020) Sembra che tutti i piloti al mondo vogliano correre per la Ferrari. Anche Bernard Charles Ecclestone, tornato a far parlare di se per la frase: “spesso i neri son più razzisti dei bianchi”, nonostante dal 2017 non sia più l’amministratore delegato del Formula One Group (sostituito da Chase Carey) ma presidente onorario, si è espresso così nell’intervista rilasciata ad Autocar, il più antico periodico di automobilismo esistente. Secondo Bernie le difficoltà attuali di Sebastian Vettel nel trovare un nuovo ingaggio per la stagione 2021 in Formula 1 sarebbero la conseguenza dell’aver preferito alla Red Bull il team di Maranello dal quale è stato appena licenziato. È di oggi la notizia che nemmeno Red Bull sia disposta ad ... Leggi su news.superscommesse

GP Stiria - Verstappen ritrova una Red Bull migliore Circa 2 decimi differenza, tanti corrono tra l'1'03'660 di Max Verstappen nelle libere 2 del GP di Stiria e il crono valso, una settimana fa, la terza prestazione assoluta in qualifica. Un occhio ...

Circa 2 decimi differenza, tanti corrono tra l'1'03'660 di Max nelle libere 2 del GP di e il crono valso, una settimana fa, la terza prestazione assoluta in qualifica. Un occhio ... Formula 1 - Helmut Marko : “Le porte della Red Bull sono chiuse a Vettel per il 2021” “ sono sorpreso di come è finita l’esperienza di Vettel in Ferrari ma nel 2021 non c’è nessun sedile disponibile in Red Bull “. Helmut Marko chiude le porte in Red Bull a Sebastian Vettel in vista del Mondiale ...

“ sorpreso di come è finita l’esperienza di in Ferrari ma nel 2021 non c’è nessun sedile disponibile in Red “. chiude le in Red a Sebastian in vista del Mondiale ... Vettel vuole tornare ma nemmeno la Red Bull lo vuole ROMA - Se il mercato piloti per il Mondiale 2020 era stato una tisana, Ocon al posto di Hülkenberg , debutto in F.1 di Latifi , finita lì,, quello proiettato sul 2021 è vodka calata direttamente ...

