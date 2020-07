Naya Rivera l’attrice 33enne non si trova ormai da 24 ore. Sarà annegata? (Di venerdì 10 luglio 2020) Naya Rivera, il messaggio su Twitter lascia l’alone del sospetto Naya Rivera è scomparsa da 24 Ore, non si sa che fine abbia potuto fare la 33enne conosciuta per aver recitato nella serie Glee. Qualche giorno fa aveva pubblicato un Tweet che lì per lì non sembrava avere molto senso, oggi invece fa capire tanto. 10L’attrice scrive che è importante rendere unico ogni momento del presente perché del domani non c’è certezza. Si tratta semplicemente di frasi che almeno una volta nella vita hanno fatto parte delle nostre giornate, solo che quando succedono questi eventi, si è portati a collegare, a pensare che ogni cosa possa essere stata in realtà un avvertimento. Per quanto riguarda la scomparsa della donna almeno per il momento non ... Leggi su kontrokultura

