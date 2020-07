Mose, via al test per le 78 dighe mobili: spuntano le paratoie gialle dall'acqua. Conte: «Va completato entro autunno-inverno» (Di venerdì 10 luglio 2020) Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, dalla control room nell'isola artificiale del Lido, ha premuto il pulsante che dà il via alla prova generale di innalzamento delle paratoie del... Leggi su ilmessaggero

Michele_263 : @RaiNews Ecco a voi la cagata' mose ' un bidone che non funzionerà mai,il bello che vanno anche a vederlo,come butt… - bianca_caimi : RT @rtl1025: ?? #Conte, dalla control room, ha premuto il pulsante che dà il via alla prova generale di innalzamento delle paratoie del #Mos… - CatelliRossella : Mose: protesta con barche davanti San Marco. Conte: 'Concentriamoci sul completamento' - AlessandraQ17 : ? BENE MANDATELO VIA Mose, oggi primo test completo di sollevamento delle paratoie ?DISORDINI E PROTESTE DOPO L'A… - Favollo2 : A Venezia il premier Conte ha premuto il pulsante che dà il via all'innalzamento delle paratie del Mose, sotto la s… -